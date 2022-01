Birmania: nuove accuse di corruzione contro Aung San Suu Kyi (Di sabato 15 gennaio 2022) La giunta militare al potere in Birmania torna all'attacco della ex leader e premio Nobel Aung San Suu Kyi, già condannata a sei anni di detenzione, contro la quale adesso spicca cinque muovi capi d'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 gennaio 2022) La giunta militare al potere intorna all'attacco della ex leader e premio NobelSan Suu Kyi, già condannata a sei anni di detenzione,la quale adesso spicca cinque muovi capi d'...

