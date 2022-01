Basta fomentare l'orgoglio. Una battaglia di civiltà contro il "pride" (Di sabato 15 gennaio 2022) L’uomo che cambia, o che non cambia, è sempre un problema di libertà di espressione. La società che oggi sembra evoluta consente a un uomo, per esempio, di esprimere la sua sensibilità: qualche decennio fa l’uomo doveva somigliare a John Wayne e doveva comunicare solo sicurezza; se aveva qualche fragilità, se si commuoveva, doveva nascondersi. Qualche decennio fa c’era una borghesia retriva, spaventata dal nuovo e dal diverso. Oggi che la borghesia si direbbe non esista più, con le classi sociali livellate dagli algoritmi dei social dove tutti sembrano uguali senza però esserlo davvero, c’è questa libertà conquistata di essere se stessi che pare un nuovo punto di partenza. Tuttavia l’evoluzione dell’uomo, se c’è, non ha a mio parere a che fare con la sessualità. Lavorando nel mondo della moda, come ho fatto io, ho sempre vissuto le differenze di genere e di orientamento sessuale con ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 gennaio 2022) L’uomo che cambia, o che non cambia, è sempre un problema di libertà di espressione. La società che oggi sembra evoluta consente a un uomo, per esempio, di esprimere la sua sensibilità: qualche decennio fa l’uomo doveva somigliare a John Wayne e doveva comunicare solo sicurezza; se aveva qualche fragilità, se si commuoveva, doveva nascondersi. Qualche decennio fa c’era una borghesia retriva, spaventata dal nuovo e dal diverso. Oggi che la borghesia si direbbe non esista più, con le classi sociali livellate dagli algoritmi dei social dove tutti sembrano uguali senza però esserlo davvero, c’è questa libertà conquistata di essere se stessi che pare un nuovo punto di partenza. Tuttavia l’evoluzione dell’uomo, se c’è, non ha a mio parere a che fare con la sessualità. Lavorando nel mondo della moda, come ho fatto io, ho sempre vissuto le differenze di genere e di orientamento sessuale con ...

Ultime Notizie dalla rete : Basta fomentare Domani a Roma i No Vax tornano in piazza San Giovanni, attese 5mila persone 'Facciamo come in Kazakistam, basta!', la scritta che compare sotto la locandina in cui sono ... insinuandosi pericolosamente nei cortei per alimentare gli animi dei facinorosi e fomentare azioni di ...

