Australian Open 2022, il possibile cammino di Jannik Sinner nel tabellone: quarti di finale alla portata, ma le insidie ci sono (Di sabato 15 gennaio 2022) Mancano meno di due giorni all’inizio dell’Australian Open 2022, primo torneo Slam dell’anno. Non c’è ancora chiarezza sul destino di Novak Djokovic, ad ora senza visto per l’Australia, ma intanto tutti gli altri giocatori hanno già compreso qual è il destino che li attende per provare ad alzare il prestigioso trofeo. Tutti, compreso Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, undicesima testa di serie, ha avuto un sorteggio discretamente favorevole. L’avversario al debutto sarà Joao Sousa, in tabellone come lucky loser: solo una sfida tra di loro, risalente alle qualificazioni di Halle 2019: l’azzurro, nemmeno 18enne, vinse il primo set per poi venir rimontato, ma da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e Jannik è diventato un giocatore capace di arrivare alle ATP ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Mancano meno di due giorni all’inizio dell’, primo torneo Slam dell’anno. Non c’è ancora chiarezza sul destino di Novak Djokovic, ad ora senza visto per l’Australia, ma intanto tutti gli altri giocatori hanno già compreso qual è il destino che li attende per provare ad alzare il prestigioso trofeo. Tutti, compreso. Il tennista altoatesino, undicesima testa di serie, ha avuto un sorteggio discretamente favorevole. L’avversario al debutto sarà Joao Sousa, income lucky loser: solo una sfida tra di loro, risalente alle qualificazioni di Halle 2019: l’azzurro, nemmeno 18enne, vinse il primo set per poi venir rimontato, ma da allora ne è passata di acqua sotto i ponti eè diventato un giocatore capace di arrivare alle ATP ...

