Andriy Shevchenko non è più l’allenatore del Genoa (Di sabato 15 gennaio 2022) : è stato annunciato domenica con un breve comunicato che spiega che la squadra sarà temporaneamente allenata da Abdoulay Konko (ex calciatore francese già allenatore di una delle squadre giovanili del Genoa). Shevchenko, Leggi su ilpost (Di sabato 15 gennaio 2022) : è stato annunciato domenica con un breve comunicato che spiega che la squadra sarà temporaneamente allenata da Abdoulay Konko (ex calciatore francese già allenatore di una delle squadre giovanili del).

Advertising

GenoaCFC : ???? Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’all… - marcoconterio : ?? ???? Andriy Shevchenko già esonerato dal #Genoa. Al suo posto in arrivo il tedesco (con origini italiane) Bruno Lab… - SkySport : ULTIM'ORA GENOA ANDRIY SHEVCHENKO DEBOLMENTE POSITIVO AL COVID-19 L'ucraino non sarà in panchina contro lo Spezia… - NatalieSmal : RT @GenoaCFC: ???? Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e… - aloaizaoficial : RT @GenoaCFC: ???? Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e… -