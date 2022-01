Andrea Dovizioso all’attacco: divorzio con Ducati e prospettive in Yamaha (Di sabato 15 gennaio 2022) Un passato turbolento con Ducati e le prospettive di un futuro migliore in Yamaha. Andrea Dovizioso brinda alla sua nuova vita nel team giapponese ed assesta un colpo duro alla casa di Borgo Panigale. Nelle parole del centauro sono evidenti le vene polemiche di un addio al veleno. Le parole di Andrea Dovizioso Ecco cosa ha detto il motociclista italiano ai microfoni di Motorcycle News: “Sono stati molti i motivi per cui ci siamo lasciati. Per esempio, quando è stato il momento di trattare il rinnovo, la Ducati non ha mai trovato il tempo per discuterne. Già questo fa capire com’era l’atmosfera. Non abbiamo avuto modo di parlare di soldi con loro, anche se il denaro non è mai stato un limite per me. Non è lo stipendio che mi ha fatto decidere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Un passato turbolento cone ledi un futuro migliore inbrinda alla sua nuova vita nel team giapponese ed assesta un colpo duro alla casa di Borgo Panigale. Nelle parole del centauro sono evidenti le vene polemiche di un addio al veleno. Le parole diEcco cosa ha detto il motociclista italiano ai microfoni di Motorcycle News: “Sono stati molti i motivi per cui ci siamo lasciati. Per esempio, quando è stato il momento di trattare il rinnovo, lanon ha mai trovato il tempo per discuterne. Già questo fa capire com’era l’atmosfera. Non abbiamo avuto modo di parlare di soldi con loro, anche se il denaro non è mai stato un limite per me. Non è lo stipendio che mi ha fatto decidere ...

