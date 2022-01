Valentina Giacinti, la lezione di vita di una bomber (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un rapido sguardo sui media nazionali ci mette di fronte a un nome che, negli ultimi tempi, rimbalza prepotentemente da una parte all’altra. È quello di Valentina Giacinti, già eletta all’unanimità come la regina del calcio. Il suo nome, da oggi, può essere affiancato a quelli di Ronaldo, Messi e Bonucci perché guai a considerare, ancora, questo sport solo per uomini. In realtà il concetto era già stato scardinato da Patrizia Panico, l’allenatrice di calcio ed ex calciatrice italiana che sognava di diventare Maradona, e che oggi è tecnico della Fiorentina e unica donna nello staff delle sette nazionali maschili. Così ha fatto anche Valentina, seguendo i suoi sogni straordinari sin da quando era una bambina, e alle bambole preferiva le cose tonde, così da poterci palleggiare. E non si è lasciata di certo spaventare, come forse avrebbero ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un rapido sguardo sui media nazionali ci mette di fronte a un nome che, negli ultimi tempi, rimbalza prepotentemente da una parte all’altra. È quello di, già eletta all’unanimità come la regina del calcio. Il suo nome, da oggi, può essere affiancato a quelli di Ronaldo, Messi e Bonucci perché guai a considerare, ancora, questo sport solo per uomini. In realtà il concetto era già stato scardinato da Patrizia Panico, l’allenatrice di calcio ed ex calciatrice italiana che sognava di diventare Maradona, e che oggi è tecnico della Fiorentina e unica donna nello staff delle sette nazionali maschili. Così ha fatto anche, seguendo i suoi sogni straordinari sin da quando era una bambina, e alle bambole preferiva le cose tonde, così da poterci palleggiare. E non si è lasciata di certo spaventare, come forse avrebbero ...

