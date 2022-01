Su TikTok spopola il Grande Fratello Covid | chi sarà positivo al virus?

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Molti utenti giocano a fare la conta dei superstiti delle feste di Capodanno, dei raduni, dei gruppi sportivi o scolastici Chi negli ultimi giorni ha avuto la fortuna di contrarre ilsenza subire conseguenze nefaste per la propria salute (parliamo soprattutto dei giovani vaccinati), si concede il lusso di scherzarci su in quella che è ormai una tendenza di: la chiamano, o …

Advertising

MegGramegna : Su tiktok spopola una nuova challenge: rasarsi la testa ed essere very excited per il primo giorno nel novax concen… - KeblogIT : TikToker mostra la verità dietro le foto pesantemente modificate sui social, e spopola (30 foto)… -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok spopola

Siracusa Press

Il successo raggiunto grazie aMatteo Romanonel 2020 con il brano 'Concedimi' , conquistando il primo posto nella classifica Spotify 'Viral Italia' e il secondo nella classifica '...Secondo lo sviluppatore l'app è diventata virale subito dopo che ha pubblicato un video su, dove ha mostrato brevemente le funzioni dell'app. In un paio di giorni - dice - il filmato ha ...Gli hair tinsel sono tornati e questo è il tuffo nel passato di cui non ci pentiremo! Ecco la tendenza capelli che spopola sui social ...È di Edoardo Ruzzi, in arte Rootsie, originario di Loreto Aprutino, il video che sta spopolando, ormai da settimane sui vari social: Kinder Fetta a Letto. Noto anche come Statte a la casa (Shtat a la ...