Sophie Marceau | Il tempo delle mele? E chi se lo ricorda più

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il vero nome di(Parigi, 17 novembre 1966) èDanièle Sylvie Maupu. Diventata una star planetaria a 13 anni grazie a Il, è nei cinema con il suo nuovo film, il primo dopo 3 anni: È andato tutto bene di Francois Ozon. L’abbiamo intervistata… Foto Getty(55 anni) è una donna “danzante”. «Mi piace ballare. L’ho sempre fatto. Sono qui e ballo. Cammino e ballo. Ogni respiro che faccio, ogni passo ha una colonna sonora dentro la mia testa», dice. Ecco spiegato il suo muovere i piedi come a passo di una canzone che sente solo lei… Danzante anche al photo call di È andato tutto bene, al Festival di Cannes 2021. Perè stata la prima volta in concorso. Foto ...

È andato tutto bene Altra novità da non perdere in sala è il film di Francois Ozon, È andato tutto bene , con protagonista: 'Quando l'ottantacinquenne André ha un ictus, la figlia ...È ANDATO TUTTO BENE Regia: Francois Ozon / Cast:, André Dussollier, Géraldine Pailhas André ha ottantacinque anni, non è mai stato un padre modello e, dopo avere avuto un ictus, chiede ...Presentato al 74° Festival di Cannes, “È andato tutto bene” è il film scritto e diretto dal regista francese François Ozon che si è ispirato alla storia autobiografica di Emmanuèle Bernheim, interpret ...Un film di François Ozon con . Duro e frontale, cinico e mordente. Un Ozon in purezza che si interroga sugli aspetti più intimi della vita .