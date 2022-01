Serie A: Atalanta da grande contro l'Inter, ma le scommesse premiano Inzaghi (Di venerdì 14 gennaio 2022) (Roma 14 gennaio 2022) - Quote in equilibrio per la sfida al Gewiss Stadium, ma nelle giocate il 41% delle preferenze e? per i campioni d'Italia. Milan "facile" contro lo Spezia, il riscatto della Roma a 1,35 Roma, 14 gennaio 2022 – Una prova del nove per le ambizioni dell'Atalanta, ma anche uno snodo importantissimo sul cammino dell'Inter verso lo scudetto. Sara? il Gewiss Stadium a ospitare domenica sera l'appuntamento clou del turno di Serie A, un derby nerazzurro che nelle valutazioni degli analisti si apre quasi perfettamente alla pari. Su Planetwin365 la spunta di pochissimo l'Inter, in quota a 2,28 contro il 2,85 di Gasperini, a cui manca dal 2018 la vittoria contro i campioni d'Italia. Quattro i pareggi negli ultimi sei confronti diretti, un risultato che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) (Roma 14 gennaio 2022) - Quote in equilibrio per la sfida al Gewiss Stadium, ma nelle giocate il 41% delle preferenze e? per i campioni d'Italia. Milan "facile"lo Spezia, il riscatto della Roma a 1,35 Roma, 14 gennaio 2022 – Una prova del nove per le ambizioni dell', ma anche uno snodo importantissimo sul cammino dell'verso lo scudetto. Sara? il Gewiss Stadium a ospitare domenica sera l'appuntamento clou del turno diA, un derby nerazzurro che nelle valutazioni degli analisti si apre quasi perfettamente alla pari. Su Planetwin365 la spunta di pochissimo l', in quota a 2,28il 2,85 di Gasperini, a cui manca dal 2018 la vittoriai campioni d'Italia. Quattro i pareggi negli ultimi sei confronti diretti, un risultato che ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A UDINESE, ASL DISPONE DIVIETO SPORT SQUADRA FINO AL 9 GENNAIO Squadra bloccata per sfide contro Fi… - Gazzetta_it : La Asl vieta al #Torino la trasferta a Bergamo contro l'Atalanta - MCriscitiello : ***Week end di serie A confermato. Si va avanti a patto che non ci siano ulteriori restrizioni sulla presenza dei t… - lifestyleblogit : Serie A: Atalanta da grande contro l'Inter, ma le scommesse premiano Inzaghi - - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive #calcio #planetwin365 Scommesse Serie A: Atalanta da grande contro l’Inter, ma… -