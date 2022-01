Serie A 2021 2022 | ventiduesima giornata | le probabili formazioni

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ledel prossimo turno di campionato, ladiA. Di seguito, ecco lescelte degli allenatori per il terzo turno del girone di ritorno. Ballottaggi, squalificati, indisponibili con Sportface.it che vi terrà aggiornati fino al giorno delle partite in questo week da non perdere. LESAMPDORIA-TORINO SALERNITANA-LAZIO JUVENTUS-UDINESE SASSUOLO-VERONA BOLOGNA-NAPOLI VENEZIA-EMPOLI ROMA-CAGLIARI ATALANTA-INTER MILAN-SPEZIA FIORENTINA-GENOA SportFace.