Scherma | Coppa del Mondo 2022 | a Poznan undici fiorettiste nel tabellone principale

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Doppia cifra raggiunta dall’Italia anche nella prova dideldi fioretto femminile a. Dopo le ottime prestazioni al maschile in quel di Parigi, leazzurre replicano anche sulle pedane polacche, qualificandosi inper il. Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Batini, Erica Cipressa e Camilla Mancini erano già certe della presenza nel main draw per la loro posizione nel ranking mondiale. A loro si sono poi aggiunte Serena Rossini, Anna Cristino, Beatrice Monaco, Martina Favaretto, Elisabetta Bianchin e Marta Ricci.delfiorettisti azzurri presenti nel main draw a Parigi Domani, dunque, la gara individuale, mentre ...

Advertising

ItalianAirForce : Nuove vittorie per gli atleti del Centro Sportivo dell’#AeronauticaMilitare: 2??agli Europei di Heerenveen di pattin… - zazoomblog : Scherma Coppa del Mondo: undici fiorettisti azzurri presenti nel main draw a Parigi - #Scherma #Coppa #Mondo:… - labrosport : ?? Anche nel fioretto femminile c'è una labronica che approda tra le migliori 64 di Coppa del Mondo - labrosport : ??I talenti che si allenano anche sulle pedane dell'Accademia della Scherma avanzano agli scontri diretti - ottopagine : Scherma, Gregorio pronta per la tappa di Coppa del Mondo di sciabola a Tblisi #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Scherma Coppa

Federazione Italiana Scherma

DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE - Tbilisi (Georgia), 14 gennaio 2022 Tabellone principale da 64 (in programma domenica) Taricco (ITA) - Chou (Kor) Vestidello (ITA) - Perez Cuenca (Spa) Mormile (...Mantiene il sesto posto l'altra atleta della ComenseArianna Proietti. Nella top venti c'è ... nellaItalia e tra le Assolute, oltre agli impegni internazionali, è non è un puro esercizio ...Doppia cifra raggiunta dall'Italia anche nella prova di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Poznan. Dopo le ottime prestazioni al maschile in quel di Parigi, le fiorettiste azzurre replicano anche ...A Parigi va in scena la prima tappa della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Un ottimo inizio della squadra azzurra, che ha portato undici atleti nel tabellone principale. Tre di questi (Alessio Fo ...