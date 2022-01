Salernitana | Iervolino incontra squadra e tecnico

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dopo aver acquisito ufficialmente le quote dellaed essersi presentato alla città di Salerno, il neo presidente Daniloha trascorso una giornata nell’universo granata. In mattinata l’imprenditore campano ha fatto tappa negli uffici di via Scavate Case Rosse dove è ubicata la sede sociale del club. A seguire il proprietario dellaha effettuato un sopralluogo allo stadio Arechi dove domani, in occasione della sfida contro la Lazio dell’ex co-patron Claudio Lotito, farà il suo esordio. Nel pomeriggio, poi,ha visionato il centro sportivo “Mary Rosy” dove ha potuto salutare ancheed allenatore che si apprestavano ad iniziare la seduta di rifinitura. A seguire l’imprenditore ha visitato anche il campo sportivo ...