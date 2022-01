Riforma pensioni 2022, i lavoratori: ‘Bene proposta Tridico, NO contributivo puro’ (Di venerdì 14 gennaio 2022) La discussione sulla Riforma pensioni resta viva più che mai, in molti, ora che sono ripresi i confronti tra Governo e sindacati, confidano che questi ultimi non intendano scendere a compromessi col Governo e che proseguano la loro battaglia per la flessibilità in uscita dai 62 anni o con la Quota 41. Altri si dicono al più favorevoli alla proposta Tridico ossia la possibilità di uscire dai 64 anni con la sola parte contributiva della pensione che andrebbe poi ad aumentare con la parte retributiva al raggiungimento dei 67 anni, si tratterebbe, dicono, comunque di un’opportunità e di una scelta per chi non riesce più a lavorare e non ha altre alternative. NO invece al ricalcolo della pensione con il contributivo puro, meglio resti inalterata la Riforma Fornero piuttosto che uscire ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 14 gennaio 2022) La discussione sullaresta viva più che mai, in molti, ora che sono ripresi i confronti tra Governo e sindacati, confidano che questi ultimi non intendano scendere a compromessi col Governo e che proseguano la loro battaglia per la flessibilità in uscita dai 62 anni o con la Quota 41. Altri si dicono al più favorevoli allaossia la possibilità di uscire dai 64 anni con la sola parte contributiva della pensione che andrebbe poi ad aumentare con la parte retributiva al raggiungimento dei 67 anni, si tratterebbe, dicono, comunque di un’opportunità e di una scelta per chi non riesce più a lavorare e non ha altre alternative. NO invece al ricalcolo della pensione con ilpuro, meglio resti inalterata laFornero piuttosto che uscire ...

