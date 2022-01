Rientro in classe, Turi (Uil Scuola): “Dopo due anni di covid nulla è stato fatto. Lavorare a scuola è diventata una missione. Ma c’è un limite a tutto” [VIDEO] (Di venerdì 14 gennaio 2022) "I dirigenti scolastici sono condizionati dalla pressione che c'è sul tema scuola. Il sindacato si è ridotto a fare l'opinionista. Ho bisogno di una controparte che sfugge, che non ha un'idea di scuola. Quando si dice che Dopo due anni siamo al punto di partenza è una cosa vera". L'articolo Rientro in classe, Turi (Uil scuola): “Dopo due anni di covid nulla è stato fatto. Lavorare a scuola è diventata una missione. Ma c’è un limite a tutto” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 gennaio 2022) "I dirigenti scolastici sono condizionati dalla pressione che c'è sul tema. Il sindacato si è ridotto a fare l'opinionista. Ho bisogno di una controparte che sfugge, che non ha un'idea di. Quando si dice cheduesiamo al punto di partenza è una cosa vera". L'articoloin(Uil): “duediuna. Ma c’è un

