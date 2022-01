Pera o Casellati per il Colle, purché non sia Draghi. Report Credit Suisse (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mario Draghi, destinazione Quirinale? Anche no, meglio personalità del calibro di Marcello Pera o Elisabetta Alberti Casellati. A dieci giorni dalla convocazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione del successore di Sergio Mattarella, dopo Standard&Poor’s, anche Credit Suisse dice la sua sulla corsa per il Colle. La banca elvetica ha pochi dubbi, i nomi buoni per il Quirinale sono altri e Draghi deve rimanere al governo perché è garanzia di riforme e autorevolezza. E comunque, basta che non si voti. BASTA CHE (NON) SI VOTI “Quest’anno ci sono maggiori preoccupazioni rispetto alle scorse elezioni per il Quirinale, dal momento che uno dei principali contendenti è l’attuale attuale premier, Mario Draghi, la cui azione del governo è ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mario, destinazione Quirinale? Anche no, meglio personalità del calibro di Marcelloo Elisabetta Alberti. A dieci giorni dalla convocazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione del successore di Sergio Mattarella, dopo Standard&Poor’s, anchedice la sua sulla corsa per il. La banca elvetica ha pochi dubbi, i nomi buoni per il Quirinale sono altri edeve rimanere al governo perché è garanzia di riforme e autorevolezza. E comunque, basta che non si voti. BASTA CHE (NON) SI VOTI “Quest’anno ci sono maggiori preoccupazioni rispetto alle scorse elezioni per il Quirinale, dal momento che uno dei principali contendenti è l’attuale attuale premier, Mario, la cui azione del governo è ...

