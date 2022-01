Opzione donna 2022 | domanda aggiornata | istruzioni Inps

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 14 gennaio 2022) La nuova Legge di Bilancio ha prorogato le misure di pensionamento anticipato Ape Social eanche nel. Le modifiche in questione sono presenti al comma 94 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziarioe bilancio pluriennale per il triennio-2024”. La legge interviene sul decreto istitutivo dell’, modificandone esclusivamente i termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata e portandoli al 31 dicembre 2021. In poche parole, potranno accedere al trattamento pensionistico in trattazione le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica ...