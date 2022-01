No Green Pass a Roma e assalto alla CGIL: identificati gli autori (Di venerdì 14 gennaio 2022) Difficilmente si possono dimenticare le immagini della sede nazionale della CGIL, che è stata presa di mira e distrutta lo scorso 9 ottobre durante una manifestazione dei No Green Pass. Una protesta che sarebbe dovuta essere pacifica, e che invece è sfociata in violenza e guerriglia. E proprio in questi momenti, dalle prime ore di stamattina, è in corso un’operazione da parte della DIGOS della questura per l’esecuzione di misure cautelari. Leggi anche: Scontri al corteo no Green Pass a Roma, attaccata sede CGIL assalto alla CGIL: in corso le misure cautelari Misure cautelari messe dal GIP del Tribunale di Roma a seguito della richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di soggetti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Difficilmente si possono dimenticare le immagini della sede nazionale della, che è stata presa di mira e distrutta lo scorso 9 ottobre durante una manifestazione dei No. Una protesta che sarebbe dovuta essere pacifica, e che invece è sfociata in violenza e guerriglia. E proprio in questi momenti, dalle prime ore di stamattina, è in corso un’operazione da parte della DIGOS della questura per l’esecuzione di misure cautelari. Leggi anche: Scontri al corteo no, attaccata sede: in corso le misure cautelari Misure cautelari messe dal GIP del Tribunale dia seguito della richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di soggetti ...

