Mercato Milan – Difesa | Botman sfumato | il Lille non vuole venderlo

Advertising

DiMarzio : Il punto sul mercato del @acmilan dopo l'infortunio di #Tomori - AntoVitiello : #Massara a Sky su #Conti in prestito alla Samp: 'E' in via di definizione, potrebbe chiudersi domani'. Su #Botman:… - AntoVitiello : L'agente Giuseppe Riso ora in sede, incontro di mercato con il #Milan - marinabeccuti : Pellegri può essere riscattato dal Milan. Il Toro attende novità - Torinogranatait : Pellegri può essere riscattato dal Milan. Il Toro attende novità -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan

... nessuno in Africa, solo il Giappone per l'Asia e il Brasile a farla da padrone nel calcio... Tra le italiane la Roma è quarta, ildecimo, la Juve dodicesima. La metà dei club è inglese. ...Inutile dire che in base alla diagnosi di Fik, ilrossonero in difesa potrebbe subire una brusca accelerata. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora: tutte le notizie Serie A: ...Al contrario di quanto detto da Maldini: «non è detto che debba arrivare per forza qualcuno», il Milan sarà costretto a cambiare i propri obiettivi per questa sessione di mercato e investire per forza ...Tegola pesantissima per il Milan, che perde Tomori per almeno un mese. Le parole di Maldini sono di circostanza, i rossoneri hanno urgente bisogno di un difensore.