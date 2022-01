Medjugorje, messaggio della Regina della Pace: “Decidetevi a donare più tempo a Dio” (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per oggi, ci invita a fare un esame di coscienza, su quanto tempo dedichiamo al Signore nel corso delle nostre giornate. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuola della preghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Madonna anel suoper oggi, ci invita a fare un esame di coscienza, su quantodedichiamo al Signore nel corso delle nostre giornate. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuolapreghiera. Questo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento L'articolo proviene da La Luce di Maria.

