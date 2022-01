Malore improvviso dal dentista, Doriana muore a 42 anni. Inutili i soccorsi del 118 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un dramma con ancora dei punti oscuri ha sconvolto un’intera comunità. Doriana Scardigno di 42 anni è morta improvvisamente dopo un Malore, mentre si trovava dal dentista. Il decesso è dunque avvenuto all’interno dello studio medico, prima di doversi sottoporre ad un’anestesia per una visita. Ma quando le sarebbe stata iniettata una pre-anestesia, il suo cuore si è fermato da un momento all’altro e immediatamente è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei soccorritori. I sanitari del 118 hanno subito cercato di salvare la vita a Doriana Scardigno, praticandole tra l’altro 40 minuti di manovre di rianimazione nella speranza di farle riprendere il battito cardiaco. Ma tutti i tentativi sono andati a vuoto e la 42enne è spirata. Resta lo choc da parte dei familiari e di tutta la sua città di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un dramma con ancora dei punti oscuri ha sconvolto un’intera comunità.Scardigno di 42è morta improvvisamente dopo un, mentre si trovava dal. Il decesso è dunque avvenuto all’interno dello studio medico, prima di doversi sottoporre ad un’anestesia per una visita. Ma quando le sarebbe stata iniettata una pre-anestesia, il suo cuore si è fermato da un momento all’altro e immediatamente è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei soccorritori. I sanitari del 118 hanno subito cercato di salvare la vita aScardigno, praticandole tra l’altro 40 minuti di manovre di rianimazione nella speranza di farle riprendere il battito cardiaco. Ma tutti i tentativi sono andati a vuoto e la 42enne è spirata. Resta lo choc da parte dei familiari e di tutta la sua città di ...

