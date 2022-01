Le telefonate di Berlusconi a caccia di peones in Parlamento: “Ciao, sono quello del Bunga Bunga” (Di venerdì 14 gennaio 2022) A Bianca Laura Granato, deputata no vax del gruppo misto, Berlusconi si è presentato come “il signor Bunga Bunga”. Un deputato presidente di una squadra di calcio si è sentito dire: “Ciao, sono un collega”. Lo spirito e la voglia di fare battute non manca di certo a Silvio Berlusconi, che nel giro frenetico di telefonate a ridosso dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica sta cercando di sondare il più possibile gli umori dei grandi elettori. “Mi spenderò per promuovere un esercito europeo”, ha detto a un ex grillino, secondo quanto riporta Repubblica. È insomma ufficialmente partito il reclutamento dei peones del Parlamento. “Quando l’ho sentito ho sorriso e mi sono fatta ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) A Bianca Laura Granato, deputata no vax del gruppo misto,si è presentato come “il signor”. Un deputato presidente di una squadra di calcio si è sentito dire: “un collega”. Lo spirito e la voglia di fare battute non manca di certo a Silvio, che nel giro frenetico dia ridosso dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica sta cercando di sondare il più possibile gli umori dei grandi elettori. “Mi spenderò per promuovere un esercito europeo”, ha detto a un ex grillino, secondo quanto riporta Repubblica. È insomma ufficialmente partito il reclutamento deidel. “Quando l’ho sentito ho sorriso e mifatta ...

Advertising

francescocosta : Oggi su Morning una montagna di cose. Il disastro della sanità in Sardegna. Le proteste della polizia contro le FFP… - neXtquotidiano : Il biglietto da visita del Cav Le telefonate di #Berlusconi a caccia di peones in Parlamento: “Ciao, sono quello d… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @anna_mitica: Dite quello che volete, che in politica tutto è permesso, m io trovo le telefonate di @Berlusconi, complice @VittorioSgarb… - Petro1372 : RT @RaffaAngela: Silvio Berlusconi è a Roma, più attivo che mai. Mi confermano grande frenesia di incontri e telefonate a molti parlamentar… - BomprezziMarco : RT @anna_mitica: Dite quello che volete, che in politica tutto è permesso, m io trovo le telefonate di @Berlusconi, complice @VittorioSgarb… -