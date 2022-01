Le pagelle – Lozano bocciato: colpisce un palo e si fa espellere ingenuamente (Di venerdì 14 gennaio 2022) Napoli-Fiorentina – Hirving Lozano bocciato: colpisce un palo e si fa espellere ingenuamente. I quotidiani non promuovono Lozano. Il messicano dopo aver colpito un palo, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 14 gennaio 2022) Napoli-Fiorentina – Hirvingune si fa. I quotidiani non promuovono. Il messicano dopo aver colpito un, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

napolista : Napoli-Fiorentina 2-5, pagelle / Che onta per Spalletti perdere contro il calcio di Italiano Non ci ha creduto. E… - infoitsport : Napoli-Fiorentina 2-5, le pagelle: follie Lozano e Dragowski. Vlahovic non pensa al mercato - Aquilottoblu : RT @CampaniaGol: Napoli-Fiorentina, le pagelle: Mertens ci prova. Lozano dannoso - infoitsport : Napoli, le pagelle di CM: si salva Mertens, Petagna illude, ma i rossi di Lozano e Fabián valgono il ko azzurro - CampaniaGol : Napoli-Fiorentina, le pagelle: Mertens ci prova. Lozano dannoso -