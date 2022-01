Lazio, idea Zaccagni dall'inizio con la Salernitana. L'ex Verona punta alla Nazionale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un misero punto in due gare e tanta voglia di ripartire. La Lazio cerca domani all'Arechi contro la Salernitana (ore 18) una vittoria che la possa rilanciare in chiave Europa. Maurizio Sarri ha ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un misero punto in due gare e tanta voglia di ripartire. Lacerca domani all'Arechi contro la(ore 18) una vittoria che la possa rilanciare in chiave Europa. Maurizio Sarri ha ...

Zona rossa, la mossa delle Regioni per evitarla: 'Dati senza asintomatici'. Stop dell'Iss REGOLE Alessio D'Amato, assessore del Lazio: 'Diffondere i dati su base giornaliera o settimanale ... L'infettivologo Donato Greco ritiene che 'sarebbe un'ottima idea'. Altri fanno notare che la ...

... ieri tra l'altro proprio Muriqi ha smesso di seguire la Lazio sui social, gesto che sa di rottura. su di lui west Bromwich e Leeds. Il punto nelle prime due giornate di ritorno impone una vittoria ...