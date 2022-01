Inter | colpo in prospettiva! Affare in dirittura d’arrivo

(Di sabato 15 gennaio 2022) Beppe Marotta, nonostante il mercato invernale, sta pensando già all’estate. E tra gli obiettivi estivi c’è Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e assoluta rivelazione di questa prima parte di stagione. Gli ottimi rapporti tra la società nerazzurra e quella neroverde potrebbero facilitare la trattativa. Come riporta Calciomercato.com, l’offerta prevede un prestito con obbligo di riscatto, e l’inserimento del giovane Lorenzo Pirola, attualmente in forza al Monza.Frattesi MercatoDa capire quale sarà il futuro dei centrocampisti dell’. Con Brozovic vicino al rinnovo, gli indiziati principali a lasciare i nerazzurri sono Vidal e Vecino, entrambi in scadenza e la loro uscita garantirebbe all’di risparmiare sul loro – alto – ingaggio. Resta ...

L'idea Paulo Dybala stuzzica l'Inter, ma non troppo: la priorità del calciomercato nerazzurro riguarda il centrocampo ...Tra i vari nomi in pole seguiti e voluti dall'Inter ci sono Luiz Felipe e Bremer. L'Inter ha puntato da tempo Luiz Felipe. Ultimissime notizie di calciomercato per l'Inter con l'acquisto in difesa da ...