Inrca | Gianni Genga si dimette da direttore generale La sua scelta | dal primo febbraio in pensione anticipata

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inrca Gianni

corriereadriatico.it

ANCONA - A partire dal primo febbraio il dottorGenga non sarà più il direttore generale dell'di Ancona. Il dirigente medico attualmente in aspettativa con conservazione del posto per lo svolgimento del mandato di direttore generale ...... scelto nell'agosto del 2020 dalla direttrice generale Nadia Storti per coprire il ruolo diGenga, messosi in aspettativa in quanto nominato ai vertici dell'. Ora viene pubblicata una ...ANCONA - A partire dal primo febbraio il dottor Gianni Genga non sarà più il direttore generale dell’Inrca di Ancona. Il dirigente medico attualmente in aspettativa ...