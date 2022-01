I tre schemi di gioco per il Colle, secondo Matteo Renzi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il centrodestra può essere regista dell’elezione del presidente della Repubblica, ma solo se «evita di “bersanizzarsi”» e sceglie un candidato «che va bene anche agli altri», perché andando alla conta su Silvio Berlusconi rischia di dover affrontare una sorta di «ballottaggio» molto pericoloso alla quarta votazione. Lo ha detto Matteo Renzi a Metropolis, il format digitale del Gruppo Gedi condotto da Gerardo Greco. «Se i leader del centrodestra fanno l’errore di Bersani nel 2013 sono finiti». «Nel mio piccolo», spiega Renzi, «se posso dare un suggerimento a chi farà il “king maker” è: sul presidente della Repubblica mai innamorarsi di una sola idea». secondo il leader di Italia Viva, ci sono «tre schemi di gioco diversi: il primo è il presidente eletto “nell’ambito del centrodestra”, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il centrodestra può essere regista dell’elezione del presidente della Repubblica, ma solo se «evita di “bersanizzarsi”» e sceglie un candidato «che va bene anche agli altri», perché andando alla conta su Silvio Berlusconi rischia di dover affrontare una sorta di «ballottaggio» molto pericoloso alla quarta votazione. Lo ha dettoa Metropolis, il format digitale del Gruppo Gedi condotto da Gerardo Greco. «Se i leader del centrodestra fanno l’errore di Bersani nel 2013 sono finiti». «Nel mio piccolo», spiega, «se posso dare un suggerimento a chi farà il “king maker” è: sul presidente della Repubblica mai innamorarsi di una sola idea».il leader di Italia Viva, ci sono «tredidiversi: il primo è il presidente eletto “nell’ambito del centrodestra”, ...

