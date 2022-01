GFVip, Barù su Jessica ‘non le consiglio di frequentarmi’. Il discorso fatto a Lulù spiazza gli utenti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sui social, gli utenti fanno il tifo per una coppia che però non si è ancora formata: si tratta di Barù e Jessica e che forse non vedrà mai la luce. LEGGI ANCHE: — GF VIP, Barù e il contatto infuocato con Jessica: i fan impazziscono per quanto accaduto stanotte In tanti li vedrebbero bene insieme, e anche nella casa Lulù è dello stesso parere: vedrebbe bene Barù insieme a sua sorella. Un discorso avvenuto proprio tra Barù e Lulù però ha spiazzato improvvisamente gli utenti che sognano una love story tra i due, perché potrebbe cancellare ogni flebile speranza di vedere Jessica insieme a ... Leggi su funweek (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sui social, glifanno il tifo per una coppia che però non si è ancora formata: si tratta die che forse non vedrà mai la luce. LEGGI ANCHE: — GF VIP,e il contatto infuocato con: i fan impazziscono per quanto accaduto stanotte In tanti li vedrebbero bene insieme, e anche nella casaè dello stesso parere: vedrebbe beneinsieme a sua sorella. Unavvenuto proprio traperò hato improvvisamente gliche sognano una love story tra i due, perché potrebbe cancellare ogni flebile speranza di vedereinsieme a ...

Advertising

lumoskends : RT @Sofia36133697: Kabir è da proteggere. Ringrazia sempre, mai una parola fuori posto, shippa anche lui Barù e Jessica. Composto ed educat… - zia_ivy : #gfvip Barù parla con Davide : Devo fare il massaggio a Jessica, du coglioni, mi ha portato anche il caffè, non bis… - LuniVale : Barù ha ragione 2 cojoni ??????#gfvip - vvvaaallliiii : Barú non sopporta le pressioni (vedi massaggio) perché non può offrire niente in questo senso.. o forse non se lo c… - snowrabbiit : RT @Marizzita_: MA JESSICA CHE CONSOLA BESCIAMELLA, ARRIVA GIANMARIA A PORTARE UN BICCHIERE: 'L'HA FATTO BARÙ??' JESSICAAA?????? Provate a… -