Gf Vip: Soleil Perde Consensi! Cosa sta Succedendo… (Di venerdì 14 gennaio 2022) Soleil Sorge è finita al televoto e rischia di uscire dalla Casa del Gf Vip. Il pubblico, che sino a qualche settimana fa la votava come preferita, sembra aver cambiato idea su di lei. In molti la accusano di essere finta e di non saper recitare. Non solo, c'è chi la reputa arrogante e ha ripescato dei vecchi video in cui la gieffina insulta pure sua madre Wendy. Insomma, gli utenti l'hanno smascherata. Ecco quello che sta succedendo intorno a Soleil in queste ultime ore! Soleil Sorge smascherata dal web: tempi duri per la gieffina! Dopo l'uscita di Alex Belli, per Soleil Sorge le cose al Gf Vip sembrano essere cambiate. La ragazza non è più al centro dell'attenzione come prima ed in molti si sono stancati del suo modo di fare. In particolare, gli utenti sui social la accusano di essere finta e di recitare una parte.

