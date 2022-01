Gessica Notaro si sottopone ad un’ennesimo intervento al viso voglio la svolta

(Di venerdì 14 gennaio 2022)Posta sui social il video della dolorosa operazione e dichiara il suo proposito per il nuovo anno. L’obiettivo è diventare “più bella di prima”, come lei stessa aveva dichiarato. Ece la sta mettendo tutta per raggiungere il suo traguardo,ndosi a tutti gli interventi necessari per ritrovare i lineamenti del

Advertising

IlBlogdiAndy : RT @MediasetTgcom24: Gessica Notaro, ennesimo intervento al viso: 'Voglio la svolta' #GessicaNotaro - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Gessica Notaro, ennesimo intervento al viso: 'Voglio la svolta' #GessicaNotaro - MediasetTgcom24 : Gessica Notaro, ennesimo intervento al viso: 'Voglio la svolta' #GessicaNotaro - IOdonna : «Cosa voglio da questo 2022? La svolta. E in qualche modo, doloroso o meno, io la avrò» - zazoomblog : Ennesimo intervento al viso per Gessica Notaro: “Doloroso ma voglio la svolta” - #Ennesimo #intervento #Gessica -

Ultime Notizie dalla rete : Gessica Notaro

, il video del nuovo intervento al viso: "Nel 2022 voglio la svolta" Continua il diario social della battaglia per ritrovare il suo volto sfregiato con l'acido dall'ex fidanzato nel 2017 ...Leggi Anchefa il botox: 'Serve per guarire la mia pelle'si affida senza timore alle mani del dottor Davide Brunelli e si lascia riprendere distesa sul lettino durante l'...Gessica Notaro è sempre più un simbolo di forza, coraggio, capacità di non arrendersi. Anche di fronte al dolore. E lo dimostra condividendo sui social un video, l’ennesimo, in cui si sottopone a un n ...Ieri Gessica Notaro ha dovuto sopportare altro dolore, ha subito l’ennesimo intervento al viso. Tutto necessario per tornare come desidera, anzi più bella di prima. Ha perso il contro delle operazioni ...