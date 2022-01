Frosinone, operaio 38enne muore schiacciato da un camion durante il cambio di una gomma (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un altro morto sul lavoro, questa volta a Frosinone, dove un operaio 38enne, Christian Marchesini, è rimasto schiacciato da un camion che stava riparando intorno alle dieci del mattino. L’uomo era residente a Supino, a pochi chilometri dal capoluogo ciociaro, e sulla sua morte sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale – giunta per prima sul luogo dell’incidente – il lavoratore era impegnato nella sostituzione di una gomma del mezzo, quando il cric ha ceduto schiacciandolo. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, personale medico e operatori sanitari del 118 per chiarire la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un altro morto sul lavoro, questa volta a, dove un, Christian Marchesini, è rimastoda unche stava riparando intorno alle dieci del mattino. L’uomo era residente a Supino, a pochi chilometri dal capoluogo ciociaro, e sulla sua morte sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale – giunta per prima sul luogo dell’incidente – il lavoratore era impegnato nella sostituzione di unadel mezzo, quando il cric ha ceduto schiacciandolo. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, personale medico e operatori sanitari del 118 per chiarire la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

