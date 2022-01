Fiorentina, le parole di Commisso non vanno giù all’Inter: pronto un esposto alla Procura Federale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Possibile esposto da parte dell’Inter nei confronti di Rocco Commisso, patron della Fiorentina, dopo le sue parole al Financial Times L’Inter sta pensando ad un esposto contro le parole di Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina ha parlato al Financial Times attaccando proprio i nerazzurri sulla situazione dei conti in rosso. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter dunque potrebbe inviare l’esposto alla Procura Federale per muoversi contro le parole del patron Viola. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Possibileda parte dell’Inter nei confronti di Rocco, patron della, dopo le sueal Financial Times L’Inter sta pensando ad uncontro ledi Rocco. Il presidente dellaha parlato al Financial Times attaccando proprio i nerazzurri sulla situazione dei conti in rosso. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter dunque potrebbe inviare l’per muoversi contro ledel patron Viola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

