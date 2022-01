È arrivata Alaska | la libreria che porta i ghiacciai a Milano

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo vent’anni di assenza ad Affori, quartiere a nord della periferia milanese, torna finalmente unaè piccola, indipendente, fondata da dieci ragazzi che appartengono al mondo della cultura tra giornalisti e scrittori, e forse è proprio questo lo spirito – sognatore e un po’ ribelle – che serviva per buttarsi in quest’avventura. Non molti ci avrebbero nemmeno provato, nel mezzo di una pandemia e in un settore difficile, come quello dell’editoria, segnato da una crisi profonda che vede ridurre la presenza sul territorio, anche da parte di catene che fanno capo ad editori affermati. Ma adle sfide piacciono, è evidente. Unaad Affori, come si diceva, mancava da vent’anni, e quando il negozio di parrucchiera di fianco alla friulana Vineria Fiasco ha chiuso, i fondatori hanno colto ...

Ultime Notizie dalla rete : arrivata Alaska

La bambina è stato portata in un ospedale locale dove è'in buona salute', secondo quanto ... ha scritto, specificando come i genitori erano probabilmente giovani e ignari dell'Safe ...Lufthansa, Delta, United Airlines, JetBlue eAirlines sono alcune delle compagnie che sono ... Infatti, èa 220,7 per 100 mila abitanti, mentre il giorno prima era pari a 242,9 e la ...L’isola di Kodiak, in Alaska, ha registrato nel corso del mese di dicembre un record assoluto di caldo: ben 19,4 gradi centigradi ...Il giorno di Natale appena passato in Alaska se lo ricorderanno per un pezzo e non soltanto per la ricorrenza della festività. Si perché proprio a cavallo tra il 25 dicembre ...