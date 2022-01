Djokovic, Berlusconi e la morale del più forte: ha ragione chi è ricco e spregiudicato (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mai come oggi, forse, l’impressione è quella di essere piombati in una società capovolta. Quantomeno rispetto alla griglia di valori, norme e consuetudini su cui abbiamo costruito le cosiddette democrazie occidentali. Non è mia intenzione fare quella che Hegel chiamava “anima bella”, negando che le società di ogni tempo sono state abitate da contraddizioni assai poco etiche o morali. Ma oggigiorno assistiamo a un ribaltamento che vale la pena comprendere. Mi avvalgo di due esempi principali. Un tempo, se un grande campione quale è Djokovic si fosse fatto forza della sua posizione di persona ricca, famosa e potente per ritagliarsi dei privilegi rifiutati a tutti gli altri comuni mortali, per di più avvalendosi di menzogne gravi e arroganti, il comune sentire dell’opinione pubblica non ci avrebbe messo molto a schierarsi contro il giocatore. Allo stesso modo, sempre un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mai come oggi, forse, l’impressione è quella di essere piombati in una società capovolta. Quantomeno rispetto alla griglia di valori, norme e consuetudini su cui abbiamo costruito le cosiddette democrazie occidentali. Non è mia intenzione fare quella che Hegel chiamava “anima bella”, negando che le società di ogni tempo sono state abitate da contraddizioni assai poco etiche o morali. Ma oggigiorno assistiamo a un ribaltamento che vale la pena comprendere. Mi avvalgo di due esempi principali. Un tempo, se un grande campione quale èsi fosse fatto forza della sua posizione di persona ricca, famosa e potente per ritagliarsi dei privilegi rifiutati a tutti gli altri comuni mortali, per di più avvalendosi di menzogne gravi e arroganti, il comune sentire dell’opinione pubblica non ci avrebbe messo molto a schierarsi contro il giocatore. Allo stesso modo, sempre un ...

Djokovic, Berlusconi e la morale del più forte: ha ragione chi è ricco e spregiudicato Il Fatto Quotidiano

Bertelli: “Djokovic? Per l’adv ora è ‘inconsistente’”. Berrettini e Sinner invece… Nole Djokovic? Per la pubblicità per lui le cose ora sono molto cambiate, dice Bruno Bertelli global cco Publicis WW e ceo Publicis Italy ...

