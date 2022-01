Dalla Spagna sono sicuri: la Juve vuole prenderlo in prestito! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dalla Spagna sono sicuri, la Juve vuole prendere l’attaccante del Valencia in prestito. A confermare questa indiscrezione ci ha pensato anche Tuttosport. I bianconeri sarebbero interessati a Maxi Gomez, punta del Valencia di grande fisicità, quest’ultimo è definito addirittura il ”nuovo Mandzukic”. Maxi Gomez, Valencia, JuveMaxi Gomez è extracomunitario, un suo eventuale acquisto escluderebbe dunque l’arrivo di un altro calciatore, ovvero Azmoun. L’attaccante del Valencia è stato attenzionato dagli osservatori Juventini durante il match disputato contro il Real Madrid. La Juve vorrebbe prenderlo in prestito e la trattativa non è assolutamente proibitiva. Piero Inferrera Leggi su rompipallone (Di venerdì 14 gennaio 2022), laprendere l’attaccante del Valencia in prestito. A confermare questa indiscrezione ci ha pensato anche Tuttosport. I bianconeri sarebbero interessati a Maxi Gomez, punta del Valencia di grande fisicità, quest’ultimo è definito addirittura il ”nuovo Mandzukic”. Maxi Gomez, Valencia,Maxi Gomez è extracomunitario, un suo eventuale acquisto escluderebbe dunque l’arrivo di un altro calciatore, ovvero Azmoun. L’attaccante del Valencia è stato attenzionato dagli osservatorintini durante il match disputato contro il Real Madrid. Lavorrebbein prestito e la trattativa non è assolutamente proibitiva. Piero Inferrera

