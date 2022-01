**Covid: Dpcm slitta a settimana prossima, continua confronto su 'esenti' green pass** (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - slitta alla settimana prossima la firma del Dpcm legato all'ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l'obbligo vaccinale per gli over 50. Il Dpcm in questione deve dettagliare le realtà in cui non sarà richiesto il super green pass -quello che possono esibire i vaccinati o guariti da Covid- o il semplice green pass per poter accedervi. Il Dpcm era atteso questa settimana, ma servirà ancora qualche giorno, riferiscono fonti di governo all'Adnkronos pur assicurando che non c'è stata alcuna frenata. La bozza è sul tavolo, al centro di un confronto -"tecnico, non politico", sostengono le stesse fonti- che vede coinvolti i ministeri competenti, ovvero Salute, Giustizia, Pubblica ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) -allala firma dellegato all'ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l'obbligo vaccinale per gli over 50. Ilin questione deve dettagliare le realtà in cui non sarà richiesto il superpass -quello che possono esibire i vaccinati o guariti da Covid- o il semplicepass per poter accedervi. Ilera atteso questa, ma servirà ancora qualche giorno, riferiscono fonti di governo all'Adnkronos pur assicurando che non c'è stata alcuna frenata. La bozza è sul tavolo, al centro di un-"tecnico, non politico", sostengono le stesse fonti- che vede coinvolti i ministeri competenti, ovvero Salute, Giustizia, Pubblica ...

