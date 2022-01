Costiera amalfitana, sindaci verso la riapertura delle scuole: le date degli open day vaccini (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Garantire didattica e sicurezza: i sindaci della Costiera amalfitana si attivano per riaprire le scuole. Come reso noto da un comunicato a nome della Conferenza dei sindaci, è chiara e unanime la volontà di tutte le amministrazioni comunali di arrivare al più presto all’apertura delle scuole e al ritorno in sicurezza della didattica in presenza. Proprio per questo sono state messe in campo tutte le possibili iniziative tese a garantire condizioni sanitarie ottimali a questo fine. Le ricorda la stessa nota. L’ASL ha difatti proceduto ad una serie di assunzioni per implementare il personale dell’USCA e dei centri vaccinali, così da supportare gli istituti scolastici nelle previste procedure di monitoraggio e intervento sui casi di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Garantire didattica e sicurezza: idellasi attivano per riaprire le. Come reso noto da un comunicato a nome della Conferenza dei, è chiara e unanime la volontà di tutte le amministrazioni comunali di arrivare al più presto all’aperturae al ritorno in sicurezza della didattica in presenza. Proprio per questo sono state messe in campo tutte le possibili iniziative tese a garantire condizioni sanitarie ottimali a questo fine. Le ricorda la stessa nota. L’ASL ha difatti proceduto ad una serie di assunzioni per implementare il personale dell’USCA e dei centri vaccinali, così da supportare gli istituti scolastici nelle previste procedure di monitoraggio e intervento sui casi di ...

