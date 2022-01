Civitavecchia | cucciolo di cane chiuso in auto da due mesi | i cittadini chiedono aiuto al Sindaco

(Di venerdì 14 gennaio 2022)– Da oltre dueundivivein una gabbia sui sedili posteriori di un’, con i finestrini chiusi e senz’acqua. Succede a, in via Sabatini, e sono tantissime le segnalazioni arrivate da residenti e passanti, che hanno rivolto un appello alperché intervenga per risolvere l’inaccettabile situazione. E proprio ilErnesto Tedesco ha fatto sapere che, già dal 5 novembre, attraverso la Guardia Rurale Ausiliaria incaricata del caso, la Polizia Locale e i carabinieri sono intervenuti presso il proprietario del(unda ferma, di razza Breton), che è risultato sprovvisto di microchip. Il proprietario è stato invitato a ...

idea_radio : Cucciolo abbandonato in auto: ultimatum al proprietario #civitavecchia L'intervento dopo le numerose segnalazioni a…

Un cane rinchiuso per ore dentro un'automobile in via Sabatini a Civitavecchia: la notizia è stata diffusa ieri, 12 gennaio. CIVITAVECCHIA - Cucciolo lasciato per ore dentro un'automobile in via Sabatini, il Comune rassicura dopo le segnalazioni: situazione tenuta sotto controllo dalla Guardia zoofila. CIVITAVECCHIA - Sono stati ritrovati questa mattina a San Gordiano, abbandonati dentro uno scatolone di cartone, sei cuccioli di maremmano. A poca distanza dall'ultimo ritrovamento, il 1 gennaio scorso.