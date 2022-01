Cibo, il writer veronese antisvatische ora ricopre le scritte No vax: "Si chiama senso civico" (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una nuova missione è partita per Cibo , il writer veronese che da qualche anno cancella dai muri delle città, a partire dalla sua, svastiche e simboli di apologia al fascismo, disegnando sopra dai ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una nuova missione è partita per, ilche da qualche anno cancella dai muri delle città, a partire dalla sua, svastiche e simboli di apologia al fascismo, disegnando sopra dai ...

