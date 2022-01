Chi vorreste al Quirinale? Renzi battuto anche da Fedez, Guè Pequeno e Cracco nelle preferenze dei giovani (Di venerdì 14 gennaio 2022) I teenager vogliono il Mattarella bis. Wsc, la Creator Media Company italiana, ha lanciato il primo osservatorio destinato al mondo dei principali talenti del web e soprattutto al loro pubblico, largamente composto dalla Generazione Z. In particolare, Wsc ha indagato su quale fosse il candidato preferito nella corsa al Quirinale, chiedendo le preferenze al pubblico dei ragazzi della Defhouse, prima concept-house made in Italy che parla alla GenZ, nata a Milano nel 2020 e ideata da Luca Casadei e Giuseppe Greco. Gli otto talenti selezionati per convivere nella casa, oltre a raggiungere più di venti milioni di follower, stanno affrontando un percorso di crescita personale che, al di là degli stimoli per creare contenuti sui social network, li vede affrontare diversi corsi formativi, tra cui uno inerente alla politica. Proprio per approfondire questo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) I teenager vogliono il Mattarella bis. Wsc, la Creator Media Company italiana, ha lanciato il primo osservatorio destinato al mondo dei principali talenti del web e soprattutto al loro pubblico, largamente composto dalla Generazione Z. In particolare, Wsc ha indagato su quale fosse il candidato preferito nella corsa al, chiedendo leal pubblico dei ragazzi della Defhouse, prima concept-house made in Italy che parla alla GenZ, nata a Milano nel 2020 e ideata da Luca Casadei e Giuseppe Greco. Gli otto talenti selezionati per convivere nella casa, oltre a raggiungere più di venti milioni di follower, stanno affrontando un percorso di crescita personale che, al di là degli stimoli per creare contenuti sui social network, li vede affrontare diversi corsi formativi, tra cui uno inerente alla politica. Proprio per approfondire questo ...

