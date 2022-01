Calciomercato Juventus, Pellegrini-McKennie: ecco cosa sta accadendo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dovevano essere ceduti, sono titolari della Juventus; Pellegrini e McKennie hanno cambiato un destino che sembrava ormai segnato. La Juventus, in questa sessione di mercato, non ha ancora operato in entrata e neanche in uscita nonostante la rosa di Allegri abbia bisogno di aumentare la qualità per poter affrontare al meglio questa seconda parte di stagione. La società bianconera, fino ad un paio di mesi fa, era decisa a sfruttare la finestra di gennaio per rivoluzionare la squadra a disposizione del tecnico; due dei giocatori più indicati a lasciare Torino erano Luca Pellegrini e Weston McKennie. Il campo, però, ha completamente ribaltato la situazione con i calciatori in questione diventati imprescindibili per questa Juventus. Calciomercato ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dovevano essere ceduti, sono titolari dellahanno cambiato un destino che sembrava ormai segnato. La, in questa sessione di mercato, non ha ancora operato in entrata e neanche in uscita nonostante la rosa di Allegri abbia bisogno di aumentare la qualità per poter affrontare al meglio questa seconda parte di stagione. La società bianconera, fino ad un paio di mesi fa, era decisa a sfruttare la finestra di gennaio per rivoluzionare la squadra a disposizione del tecnico; due dei giocatori più indicati a lasciare Torino erano Lucae Weston. Il campo, però, ha completamente ribaltato la situazione con i calciatori in questione diventati imprescindibili per questa...

