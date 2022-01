Cagliari, Pereiro rivalutato: la cessione non è più così sicura (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il gol contro Bologna ha rivalutato la posizione di Pereiro al Cagliari che adesso non è più sicurissimo di cederlo Gaston Pereiro è riuscito a ribaltare il risultato della partita contro il Bologna e non solo, probabilmente anche le sorti del suo futuro verranno riscritte. Fin dal suo arrivo sull’isola il giocatore non ha di certo spiccato per continuità ma, seppur con ritmi lenti, è riuscito a piazzare un colpo importante sul finale contro gli emiliani. cessione RIVALUTATA – Il centrocampista ha un contratto con il Cagliari fino al 2024, anche se ultimamente la società rossoblù stava valutando l’ipotesi di cederlo. Mazzarri però, dopo l’ultima gara, lo ha elogiato pubblicamente e il giocatore ha accolto questa iniezione di fiducia pesando già alla Roma contro la quale, inoltre, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il gol contro Bologna hala posizione dialche adesso non è più sicurissimo di cederlo Gastonè riuscito a ribaltare il risultato della partita contro il Bologna e non solo, probabilmente anche le sorti del suo futuro verranno riscritte. Fin dal suo arrivo sull’isola il giocatore non ha di certo spiccato per continuità ma, seppur con ritmi lenti, è riuscito a piazzare un colpo importante sul finale contro gli emiliani.RIVALUTATA – Il centrocampista ha un contratto con ilfino al 2024, anche se ultimamente la società rossoblù stava valutando l’ipotesi di cederlo. Mazzarri però, dopo l’ultima gara, lo ha elogiato pubblicamente e il giocatore ha accolto questa iniezione di fiducia pesando già alla Roma contro la quale, inoltre, ...

L'addio al veleno di Diego Godin al Cagliari: le accuse contro la dirigenza del club sardo Al Cagliari che quest'anno sfoggia la terza maglia celeste in omaggio all'Uruguay adesso ... soprattutto per il primo) e Gaston Pereiro che proprio nell'ultima partita ha regalato con un gol tre ...

Domenica 16 gennaio andrà in scena Roma-Cagliari, per la 22^ giornata di Serie A. Ecco tutto ciò che devi sapere sul match dello stadio Olimpico di Roma.

CAGLIARI (ITALPRESS) - Il Cagliari si prende 3 punti fondamentali in ottica salvezza battendo per 2-1 in rimonta il Bologna alla Unipol Domus, grazie a un gol in pieno recupero. Secondo successo conse ...

