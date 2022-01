Benevento | ora è ufficiale | Diego Farias ha firmato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoè un nuovo giocatore del. A darne l’ufficialità è il sito della Lega B che certifica l’ok dell’operazione con tanto di contratto depositato. L’esterno 31enne di Sorocaba ieri si è messo in viaggio dal Brasile (sotto foto pubblicata sui social) per raggiungere il Sannio e dunque iniziare una nuova esperienza in giallorosso. Lo scorso anno per, che si è svincolato dal Cagliari lo scorso dicembre, 29 presenze e 4 reti con la maglia dello Spezia, trascinato a suon di prestazioni verso una storica salvezza. Per ilsi tratta di un vero e proprio colpo di mercato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.