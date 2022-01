Barcellona, colpo dal Bayern a parametro zero! Il nome (Di venerdì 14 gennaio 2022) La prossima, quella del Barcellona, sarà un’estate all’insegna della rivoluzione, già iniziata con l’arrivo di Xavi in panchina e quello di Ferran Torres nel reparto d’attacco. Il tecnico spagnolo ha chiesto un difensore al suo presidente, un investimento a lungo termine. Tra i profili individuati da Laporta e i dirigenti c’è quello di Niklas Sule, difensore centrale ventiseienne del Bayern, in scadenza di contratto a giugno 2022. Un giocatore per rapporto età-prezzo sarebbe l’ideale per i blaugrana. Sule Barcellona XaviOltre al tedesco, i catalani stanno pensando anche a giocatori del calibro di Christensen e Azpilicueta, entrambi in scadenza. Se per il primo vale lo stesso discorso di Sule, per il secondo la carta d’identità non convince. Vedremo come si ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 14 gennaio 2022) La prossima, quella del, sarà un’estate all’insegna della rivoluzione, già iniziata con l’arrivo di Xavi in panchina e quello di Ferran Torres nel reparto d’attacco. Il tecnico spagnolo ha chiesto un difensore al suo presidente, un investimento a lungo termine. Tra i profili individuati da Laporta e i dirigenti c’è quello di Niklas Sule, difensore centrale ventiseienne del, in scadenza di contratto a giugno 2022. Un giocatore per rapporto età-prezzo sarebbe l’ideale per i blaugrana. SuleXaviOltre al tedesco, i catalani stanno pensando anche a giocatori del calibro di Christensen e Azpilicueta, entrambi in scadenza. Se per il primo vale lo stesso discorso di Sule, per il secondo la carta d’identità non convince. Vedremo come si ...

Barcellona, un difensore dal Bayern Commenta per primo Il Barcellona punta a un colpo a zero per la difesa: come riferisce Bild , piace Niklas Sule , in scadenza con il Bayern Monaco .

