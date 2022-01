Arab Cup | prove generali di Coppa del mondo

(Di sabato 15 gennaio 2022) Con un due a zero maturato nei tempi supplementari l’Algeria si è aggiudicata la decima edizione della redivivaCup, nella finale andata in scena sotto natale in Qatar, presso l’Al Bayt Stadium nella città di Al Khor, a nord della capitale Doha. Ad avere la peggio, all’interno del campo di gioco che ospiterà la partita inaugurale dei Mondiali (calcio d’inizio previsto il ventuno novembre), è stata la Tunisia. La cronaca sportiva racconta di uno 0-0 incolore, sbloccato grazie alla … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

