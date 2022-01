Addio a Ricardo Bofill | l’archistar che ha trasformato il waterfront di Salerno

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Aveva compreso appieno il valore del mare per i salernitani e per il Crescent, l’emiciclo disegnato dalla sua matita ed aveva chiesto un marmo bianco e poroso come la schiuma del mare. È uno degli aneddoti che hanno accompagnato la permanenza ed il legame con, del, che si è spento oggi all’età di 82 anni. Definito uno degli architetti spagnoli di fama internazionale certamente uno dei più grandi progettisti del nostro secolo a cambiato con la sua visione il mondo dell’architettura e certamente hail volto di. Immediato il messaggio di cordoglio del primo cittadino Vincenzo Napoli. “La nostra Città è orgogliosa di averlo avuto come progettista del Crescent, una delle opere più ...

Bofill è il terzo grande architetto di fama internazionale che ha lavorato per la città di Salerno venuto a mancare: nel 2016 è deceduta Zaha Hadid, firma della stazione marittima mentre meno ...E' morto l'architetto catalanoBofill, a Barcellona. La notizia del decesso dell'architetto autore di progetti anche in Italia, è stata ripresa anche dal ministro della Cultura spagnolo, Miquel Iceta. Bofill aveva 82 anni. ...MADRID È morto a Barcellona Ricardo Bofill, uno degli architetti spagnoli più rinomati, autore di progetti anche in Italia. Aveva 82 anni. In Spagna è stato autore di importanti progetti come il Parco ...De Luca: " Lo ricordiamo per le sue qualità professionali, per la sua umanità, per il suo lavoro realizzato nella città di Salerno" ...