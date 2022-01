Variante Omicron | Bassetti | “Test antigenici rapidi non la rilevano | numeri falsati”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) “I nuovia fluorescenza sono validi più deiche hanno limiti intrinseci enormi soprattutto con laperché non lae abbiamo così”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, fa il punto sui dispositivi per lo screening anti-Covid attualmente a disposizione. Sulla questione tamponi,insiste: “Dobbiamo smetterla di farli agli asintomatici e concentrarci solo sui sintomatici. Cerchiamo di cambiare metodo e capire che occorreare solo chi ne ha bisogno, ad esempio per uscire dalla quarantena. Mentre – conclude – continuiamo a fare troppi ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? SUDAFRICA: Stop alle restrizioni, LIBERI TUTTI ???? Nel Paese della variante Omicron e che ha solo il 27% della po… - istsupsan : ??Come proteggersi dal contagio della #variante #Omicron ?? ?????Le cautele adottate sinora sono tuttora valide ??I… - Agenzia_Ansa : 'Omicron, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà tutti'. Lo ha detto l'immunologo… - BorisRome79 : @rajven7 @davidcawd @kaworu66 Il contrario. Secondo un paper (anche qui se non ricordo male) darebbe una risposta p… - antbar12 : RT @Corvonero75: La terza dose è un muro alla variante Omicron. Segue pianto. -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

L'aumento dei casi di Covid causati dallae il maltempo, uniti alla crisi nella catena di approvvigionamento, stanno mettono in grave difficoltà i supermercati americani, dove i consumatori nelle ultime settimane vedono ...... e di abbandonare il ricorso agli altri monoclonali; anche per il sotrovimab le più recenti evidenze sono quelle di una scarsissima risposta alla. La nostra scelta di non puntarci ...La variante Omicron sembra essere più forte dei vaccini nella sua forma più lieve. I vaccini restano comunque fondamentali per le forme gravi ...Due dosi del vaccino Pfizer sono efficaci al 91% nel prevenire la rara ma grave sindrome infiammatoria multisistemica correlata all’infezione da ...