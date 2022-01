Vaccino ogni 4 mesi? Crisanti: “Non salutare per sistema immunitario” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “E’ salutare per un organismo stimolare il sistema immunitario ogni 3 o 4 mesi? Sicuramente non lo è. Bisognerebbe arrivare ad un Vaccino di seconda o terza generazione, penso ci arriveremo nel giro di un anno o due”. Sono le parole del professor Andrea Crisanti che, a Non è l’arena, risponde così alle domande sull’ipotesi di una nuova dose booster del Vaccino contro il covid. Si discute sull’opportunità di rivedere il bollettino quotidiano dei contagi. Alcuni esperti, tra cui il professor Matto Bassetti, affermano che i report quotidiani con il numero di contagiati finiscono solo per creare un’inutile ansia. “Quando lei va in autostrada, guarda l’indicatore di velocità per capire se si trova in una situazione di pericolo. Uno degli indicatori della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) “E’per un organismo stimolare il3 o 4? Sicuramente non lo è. Bisognerebbe arrivare ad undi seconda o terza generazione, penso ci arriveremo nel giro di un anno o due”. Sono le parole del professor Andreache, a Non è l’arena, risponde così alle domande sull’ipotesi di una nuova dose booster delcontro il covid. Si discute sull’opportunità di rivedere il bollettino quotidiano dei contagi. Alcuni esperti, tra cui il professor Matto Bassetti, affermano che i report quotidiani con il numero di contagiati finiscono solo per creare un’inutile ansia. “Quando lei va in autostrada, guarda l’indicatore di velocità per capire se si trova in una situazione di pericolo. Uno degli indicatori della ...

Advertising

RobertoBurioni : Forse non sapevate che i pazienti allergici spesso si curano con un 'vaccino', una terapia immunosoppressiva specif… - La7tv : #nonelarena Richiami vaccino, Andrea Crisanti: 'Non è salutare stimolare il sistema immunitario ogni 4 mesi, bisogn… - Adnkronos : #Vaccino ogni 4 mesi? #Crisanti: 'Non salutare per sistema immunitario'. - StraNotizie : Vaccino ogni 4 mesi? Crisanti: 'Non salutare per sistema immunitario' - staycarm : RT @AzzurraBarbuto: L’Agenzia europea per i medicinali avverte: richiami così ravvicinati del vaccino possono indebolire il sistema immunit… -