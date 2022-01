Tumore al polmone, via libera Ue a nuova terapia mirata (Di giovedì 13 gennaio 2022) Milano, 13 gen. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea ha concesso l'Autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per sotorasib (Lumykras*), inibitore di KRASG12C first-in-class, nel trattamento di pazienti adulti affetti da cancro del polmonenon a piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato con mutazione KRASG12C e in progressione dopo almeno una precedente linea di terapia sistemica. L'autorizzazione completa per questa indicazione è subordinata alla verifica e alla descrizione del beneficio clinico in uno o più studi confirmatori, precisa l'azienda americana Amgen. Il cancro del polmone non a piccole cellule - ricorda la compagnia in una nota - rappresenta circa l'84% dei 2,2 milioni di nuove diagnosi di carcinoma polmonare individuate ogni anno a livello globale, inclusi i circa 400mila nuovi casi in Europa. In ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Milano, 13 gen. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea ha concesso l'Autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per sotorasib (Lumykras*), inibitore di KRASG12C first-in-class, nel trattamento di pazienti adulti affetti da cancro delnon a piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato con mutazione KRASG12C e in progressione dopo almeno una precedente linea disistemica. L'autorizzazione completa per questa indicazione è subordinata alla verifica e alla descrizione del beneficio clinico in uno o più studi confirmatori, precisa l'azienda americana Amgen. Il cancro delnon a piccole cellule - ricorda la compagnia in una nota - rappresenta circa l'84% dei 2,2 milioni di nuove diagnosi di carcinoma polmonare individuate ogni anno a livello globale, inclusi i circa 400mila nuovi casi in Europa. In ...

Advertising

TV7Benevento : Tumore al polmone, via libera Ue a nuova terapia mirata... - italiaserait : Tumore al polmone, via libera Ue a nuova terapia mirata - PharmaStar : Tumore al polmone non a piccole cellule, approvazione europea per #amivantamab, primo trattamento per le forme EGFR… - PravatoSilvano : @Morch1964 @Nico01042014 Conosco qualcuno(83 anni) con tumore al polmone da due anni che se l’è cavata benissimo in… - l_angiolini : @ciummone @SilvestriMd quanto chi continua a fumare pur sapendo che rischia tumore al polmone -