Super green pass e scuola | l' esenzione sugli scuolabus non basta

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il decreto legge del 5 gennaio ha introdotto un obbligo di vaccinazione contro il Covid per gli over 50, prevedendo una sanzione una tantum di 100 euro per gli inadempienti. La sanzione è stata ritenuta da molti troppo bassa per riuscire a far cambiare idea ai No vax più irriducibili. Anzi, l’obbligo così congeniato farebbeare l’idea chepagare una piccola multa per essere esonerati. La norma, in realtà, andrebbe letta nel suo complesso. La sanzione di 100 euro è solo una misura aggiuntiva alle tante introdotte negli ultimi mesi. Con l’obbligo di vaccinazione e dirafforzato (di fatto un obbligo vaccinale), per gli over 50 non vaccinati è prevista sospensione dal lavoro senza retribuzione. In caso di violazione della norma sul...