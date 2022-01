Solo per i vaccinati il Covid-19 si trasformerà in un’influenza, dice Abrignani (Di giovedì 13 gennaio 2022) No, il Covid-19 non si può paragonare a un raffreddore. «Non scherziamo. Il virus del raffreddore non uccide», dice al Corriere Sergio Abrignani, immunologo dell’università Statale di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico. Più probabile, invece, che si trasformi in un’infezione simile all’influenza, spiega. Ma Solo per chi è immunizzato. Per i vaccinati, dice, «essere contagiati dal Sars-CoV-2 potrebbe essere come prendere l’influenza che infetta ogni inverno milioni di persone, è letale in circa lo 0,1% (1 per 1.000) dei casi ed è pericolosa sopratutto per gli ultra 70enni con patologie croniche importanti». A sostenere la sua previsione, prosegue l’immunologo, ci sono i numeri: «Fino alla primavera del 2021, prima dell’uso estensivo dei vaccini, il Covid ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 13 gennaio 2022) No, il-19 non si può paragonare a un raffreddore. «Non scherziamo. Il virus del raffreddore non uccide»,al Corriere Sergio, immunologo dell’università Statale di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico. Più probabile, invece, che si trasformi in un’infezione simile all’influenza, spiega. Maper chi è immunizzato. Per i, «essere contagiati dal Sars-CoV-2 potrebbe essere come prendere l’influenza che infetta ogni inverno milioni di persone, è letale in circa lo 0,1% (1 per 1.000) dei casi ed è pericolosa sopratutto per gli ultra 70enni con patologie croniche importanti». A sostenere la sua previsione, prosegue l’immunologo, ci sono i numeri: «Fino alla primavera del 2021, prima dell’uso estensivo dei vaccini, il...

